İnternetten telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat veya montajı yetkili servis tarafından yapılan herhangi bir ürün alan tüketiciler 1 Ekim'den itibaren 14 günlük koşulsuz cayma hakkını kullanamayacak.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan - Son Dakika

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