İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan - Son Dakika
Üye Girişi

İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan

02.09.2022 09:44

İnternetten telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat veya montajı yetkili servis tarafından yapılan herhangi bir ürün alan tüketiciler 1 Ekim'den itibaren 14 günlük koşulsuz cayma hakkını kullanamayacak.

İnternetten telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat veya montajı yetkili servis tarafından yapılan herhangi bir ürün alan tüketiciler 1 Ekim'den itibaren 14 günlük koşulsuz cayma hakkını kullanamayacak.

YORUMLAR
500
Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı ABD'de yaşanan kaza sonrası robot taksiler geri çağrılıyor! ABD'de yaşanan kaza sonrası robot taksiler geri çağrılıyor! Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor
Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:07 "Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 15:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement