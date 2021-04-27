"İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor" - Son Dakika

"İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor"

27.04.2021 11:33

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı konulu seminerde, çevrim içi canlı yayında ebeveynlerle buluşan Uzman Psikolog Samet Çiftçi, "Online derslerin yapıldığı, iş hayatının evden yürütüldüğü pandemi günlerinde teknoloji ve internet bağımlılığı arttı,...

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı konulu seminerde, çevrim içi canlı yayında ebeveynlerle buluşan Uzman Psikolog Samet Çiftçi, "Online derslerin yapıldığı, iş hayatının evden yürütüldüğü pandemi günlerinde teknoloji ve internet bağımlılığı arttı, bağımlılığa bağlı olarak sağlık problemleri baş göstermeye başladı. Bel, boyun, eklem ağrıları, göz rahatsızlıkları ve obeziteyi yetişkinlerde ve  çocuklarda sıkça görüyoruz. Online derse katılan öğrenciler muhakkak L şeklinde oturarak ve dik bir şekilde derse bağlanmalı, yatarak veya uzanarak teknolojik iletişime geçmemelidir" ifadelerini kullanarak, uyarılarda bulundu.

SAMET ÇİFTÇİ: HEM ÇOCUKLARI HEM YETİŞKİNLERİ TEHDİT EDİYOR

Yeni tip koronavirüsün pandemi ilan edilmesinin ardından Türkiye'de yükseköğretim ve MEB'e bağlı okullarda milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders almaya başladı. Türkiye'de zaten yaygın olan teknoloji ve internet bağımlılığı, evde olduğumuz şu günlerde hem çocukları hem yetişkinleri tehdit etmeye devam ediyor. Uzman Psikolog Danışman Samet Çiftçi teknoloji bağımlılığını tanımlayarak, yapılması gerekenleri sıraladı ve çevrim içi yayında ebeveynlerin sorularını yanıtladı.

HAREKETSİZ YAŞAYANLAR RİSK ALTINDA

Çiftçi,  teknoloji bağımlılığını " Bir çocuk devamlı bilgisayarda vakit geçirmek istiyorsa, aklı hep oyunlarda kalıyorsa, bu sebepten arkadaşlarıyla arası bozuluyor, uykusuz kalıyorsa, yemeklerini bile ekran başında yemek istiyorsa o bir teknoloji bağımlısıdır. Teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa asabi ve öfkeli olur. Aklı hep telefonundadır. Sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır. Ödev yapamaz, ev içindeki kurallarını yitirir.  Yetişkinler iş yaşantılarıyla ilgili görevlerini aksatmaya başlarlar. Spordan uzak duran, hareketsiz yaşamayı tercih edenler risk altındadır" sözleriyle tanımladı.

KAFAM DAĞILSIN DİYE BAŞLIYOR

Bağımlılığın can sıkıntısıyla başladığını belirten Uzman Psikolog Samet Çiftçi, "Bağımlılık süreci can sıkıntısıyla başlar. Kişinin kaliteli uğraşları yoktur. İlk adımda merak eder. Meraktan sonra sosyal kullanıma eğimli olur. Eğlenmek ve problemlerden kaçmak için kafam dağılsın tabiriyle tablet veya bilgisayarla uğraşmaya başlar. Bir süre sonra hep daha fazlasını ister ve teknolojinin olmadığı ortamlar sıkıcı gelmeye başlar. Yalnızlaşır, donuklaşır. En önemlisi doyumsuzlaşır" diye konuştu.

DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN NASIL KURTULACAĞIZ?

Bilgisayar, tablet, oyun, sosyal medya veya cep telefonu bağımlılığından kurtulmak için yerine başka bir şey koyulması gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog, "Teknolojiden elbette ki yararlanacağız. Ancak bağımlı olmamak için amacımız olmalı ve kendimizi kaptırmamalıyız. Alışkanlığınızın yerine, bir hobi koyabilirsiniz. Bu bağımlılığın sizden neleri götürdüğünü sıkça düşünmelisiniz. Kendinize zaman sınırlaması koyun. Kitap okumaya, oynamaya, dinlenmeye vakit ayırın. Telefon yanınızda olmadan da dışarı çıkabileceğinizi unutmayın.  Odanıza teknoloji bağımlılığının size neler kaybettirdiğini hatırlatan sözler yazın.  Pandemi günlerinde balkona bahçeye çıkarak doğayla iç içe zaman geçirmeye bakın" diye konuştu.


İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor
İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor
İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor
İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor

Küçükçekmece Belediyesi, İnternet, Pandemi, Çiftçi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İnternet bağımlılığı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor' - Son Dakika


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