İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı - Son Dakika

ADANA'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

Karaisalı'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı. Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.