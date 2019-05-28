Son Dakika Haberleri: İnternet dolandırıcıları yine iş başında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnternet dolandırıcıları yine iş başında

2 saat önce

Eskişehir'de internetten bulduğu numarayı arayarak buzdolabını tamir ettirmek isteyen şahıs, dolandırıcıların kurbanı oldu.

İnternet dolandırıcıları yine iş başında, System.String[]
Eskişehir'de internetten bulduğu numarayı arayarak buzdolabını tamir ettirmek isteyen şahıs, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Olay, 1 Mayıs tarihinde Gündoğdu mahallesi Tiftikçi sokakta yaşandı. İddialara göre M.A. isimli şahıs arızalanan buzdolabını tamir ettirmek için internetten bulduğu 0850 alan kodlu numarayı aradı. M.A., ikametine gelen şüpheli E.D.'ye buzdolabını tamir etmesi için 350 lirasını verdi. Verdiği paraya rağmen buzdolabında herhangi bir arızanın giderilmediğini fark eden mağdur M.A. durumu emniyet güçlerine bildirdi. Şüpheli E.D. olayın ardından kayıplara karışırken polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
Gündoğdu, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Denizli'de bulunan 7 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnternet dolandırıcıları yine iş başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]