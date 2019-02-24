Son Dakika Haberleri: İnternet Dolandırıcılarına Operasyonda 12 Tutuklama

İnternet Dolandırıcılarına Operasyonda 12 Tutuklama

1 saat önce

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine verdikleri sahte ilanlar üzerinden ucuz ürün vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İnternet Dolandırıcılarına Operasyonda 12 Tutuklama, System.String[]
DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine verdikleri sahte ilanlar üzerinden ucuz ürün vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi gözaltı alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine sahte ilanlar koyduğunu ve ucuz ürün vaadiyle internet kullanıcılarını kandırdığını belirledi. Çalışmalarını yürüten polis ekipleri, dolandırıcıların, ürünün ödemesini aldıktan sonra telefonlarını kapatarak, izlerini kaybettirdikleri belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Diyarbakır'ın merkez, Ergani, Dicle ilçeleri ile Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Bolu'daki eş zamanlı operasyonlarda 2 zabit katibi dahil 38 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 24 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı ve 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:22 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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