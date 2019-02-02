Son Dakika Haberleri: İnternet Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Hayvan Sahiplendirme

İnternet Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Hayvan Sahiplendirme

44 dakika önce

Yeni yayılan bir dolandırıcılık yöntemi, insanların hayvan sevgisini kullanıyor. Dolandırıcılar, hayvan sahiplendirme bahanesi altında vatadanşlardan para talep ediyor.

İnternet Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Hayvan Sahiplendirme, System.String[]
Bankalar adına sahte hesaplar açarak dolandıranlar, kendilerini polis olarak tanıtarak insanları dolandırmaya çalışanlardan sonra yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha çıktı. İnternette kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılar, cins kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle insanları dolandırıyor.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dijital ortamlarda sahte belge düzenleyerek insanların güvenini kazanan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Hayvanların sahiplendirildiği izleniminin verildiği sitelerde, kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılar, sahiplendirme bahanesiyle masraflar için insanların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Eroğlu, dijital ortamda düzenlenen "veteriner hekim diploması" ve "hayvan hastanesi ruhsatı" gibi sahte belgelerle insanların güvenlerini kazandıklarını dile getirdi.

Eroğlu, dolandırıcıların sahiplendirmeden önce ısrarla banka hesaplarına para yatırılmasını istediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti "Bu kişiler, eğer vatandaş, evcil hayvanı görmeyi talep ederse, buluşmaktan kaçıyor. Hayvanı evlerine gönderebileceklerini söyleyerek, satış bedeli ve taşıma ücretinin banka hesaplarına yatırılmasını talep ediyor. Para hesaba yatırıldıktan sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor."




Eroğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için hayvanseverlerin barınaklardan hayvan sahiplenmelerini tavsiye etti ve "Hayvan sahiplenmek isteyenler, internette tanımadıkları kişilerin hesabına para yatırmasın. Bunun yerine barınaklardan hayvan sahiplensinler ya da ruhsatı olan satış yerlerinden alsınlar. Sağlık karnesi düzenlenmiş hayvanları sahiplenmek veya satın almak, en uygun hayvan sahibi olma yöntemidir" dedi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 

Polis, Teknoloji
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