İnternette taklit ürünler satan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

İnternette taklit ürünler satan dolandırıcı tutuklandı

DÜZCE'de, online satış sitesinde taklit ürünler satan, satın alınan ürünlerin yerine farklı ürünler göndererek dolandırıcılık yapan Barış Çevik yakalandı. Hakkında 180 arama kaydı ve 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Çevik tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, online satış yapan kişiyle ilgili gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternette orijinal gibi gösterdiği taklit ürünleri satan, satılan ürünün yerine farklı ürünler gönderen kişinin kimliği belirlendi. Polis, hakkında 15 ilde 180 arama kaydı olduğu, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Barış Çevik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.