İnternet dünyasının fenomeni İrem: "Şarkıyı telefona kaydetmiştik" - Son Dakika

İnternet dünyasının fenomeni İrem: "Şarkıyı telefona kaydetmiştik"

2006 yılında çıkardığı 'Hayalet Sevgilim' isimli şarkı ile dönemin internet şartlarında beklenmedik bir başarı yakalayarak bugün hala adından bahsettiren İrem Yağcı Aydın, Redbull.com'un özel röportaj serisi 'Şimdi Neredeler'in son konuğu oldu.

İnternet dünyasının fenomeni İrem:

2006 yılında çıkardığı 'Hayalet Sevgilim' isimli şarkı ile dönemin internet şartlarında beklenmedik bir başarı yakalayarak bugün hala adından bahsettiren İrem Yağcı Aydın, Redbull.com'un özel röportaj serisi 'Şimdi Neredeler'in son konuğu oldu.

'Hayalet Sevgilim' isimli şarkısıyla 2006 yılında birçok kişinin telefonlarında, ipod'larında yer alarak sadece kızılötesi aracılığıyla bilinirlik kazanan İrem Yağcı, bugünkü ismiyle İrem Yağcı Aydın Redbull.com'un özel röportaj serisi 'Şimdi Neredeler' için Melis Danişmend ile buluştu. Yurt odasında manuel bir şekilde telefonuna kaydettiği şarkısı 7 ay gibi kısa bir süre içinde tüm Türkiye tarafından ezbere söylenen Aydın, şarkısının yayılma sürecini anlattı.

İnternetin görece çok sınırlı olarak kullanıldığı o dönemde herkesin bildiği bir isim hale gelmeyi başaran şarkıcı hakkında en çok merak edilen soru, "Bu kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?" olmuştu. Aydın, birkaç ay önce bu sorunun yanıtını Twitter üzerinden yanıtlayarak o günlerini aktarmış ve o tweet'ler 8 milyon gibi bir etkileşime ulaşmıştı.

O dönemde Hukuk öğrencisi olan Aydın, şarkının kayıt sürecini şu sözlerle aktardı: "Üniversitede yurttayız, oda arkadaşım o kadar seviyor ki Hayalet Sevgilim'i dinlemeyi, her gün düzenli olarak çalıyorum. Artık bir noktadan sonra dedim ki, 'Ya Esin telefonuna kaydedelim, sen oradan dinle.' Esin'in kayıt yaptığı dönem Ocak 2005. O zaman kızılötesi var, Bluetooth yok, telefonları birleştirmek suretiyle arkadaşına gönderiyorsun, o diğerine gönderiyor. Yaklaşık yedi ay sonra İzmir'de okuyan bir arkadaşımdan telefon alıyorum. 'İrem senin ortaokulda söylediğin beste vardı ya, Hayalet Sevgilim, bizim kantinde o çalıyor' diyor. Diyorum ki, 'Yok canım ne alakası var, saçmalama!' İnanmıyorum, o yayılmaya şahit olacağım bir platform da yok."

"Şarkımı sitelerden kaldırmak için çaba gösterdim"

Daha sonra şarkısının yeni açılan 'mp3 indir' sitelerinde en çok indirilen şarkılardan birisi olduğunu öğrenen Aydın, " 50 Cent, In da Club birinci, benim şarkım ikinci. Şimdi ben hukuk okuyorum ya, artistliğimi görmeniz lazım. Herkese mail atıyorum, 'Lütfen bu içeriği sitenizden kaldırabilir misiniz? Bana ait ancak ben böyle bir şekilde yayılmasını istemiyorum" sözlerini kullanıyor.

"Türkan Şoray kanunlarım vardı"

Müziğin kendisi için okul harcını çıkarmakta etkili bir yol olup olmadığını araştırdığını aktaran Aydın, "Fakat kurallarım vardı: 'Alkollü mekanda çıkmam, istemediğim canlı yayına katılmam, kılık kıyafetime karıştırmam, sevgiliyle magazinde görüntülenmem, bir de vizelerim finallerim döneminde beni sakın aramayın!' Yapımcılar da mantıklı olarak diyordu ki, 'Nasıl kazanacağız?' Sonunda Avrupa Müzik'le anlaştım. Onlar benim Türkan Şoray kanunlarımı kabul etti" diye konuştu. - İSTANBUL

Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İnternet dünyasının fenomeni İrem: 'Şarkıyı telefona kaydetmiştik' - Son Dakika Magazin

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