İnternet erişimi 25 gündür olmayan köyde öğrenciler, EBA'ya bağlanamıyor - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bağlı Gönülaçan köyünde öğrenciler, 25 gündür internete erişim sağlanamadığı için Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanamıyor. Köy muhtarı Mehmetcan Hamarat, öğrencileri sokağa çıkma yasağı nedeniyle internetin olduğu başka bir yere de gönderemediklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesini istedi.

Genç ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 200 nüfuslu Gönülaçan köyünde 25 günü aşkındır internete erişim sağlanamıyor. Köyde yaşayan ilk, orta ve lisede eğitim gören 50 öğrenci, bu nedenle uzaktan eğitim sistemi EBA'ya bağlanamıyor. Köy muhtarı Mehmetcan Hamarat, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin internetin sağlandığı başka bir yere de gidemediğini söyledi. Muhtar Hamarat, "Köyümüzde 25 gündür altyapı sorunundan dolayı internet çekmiyor. İnternet olmadığından ötürü köydeki öğrencilerimiz EBA'ya bağlanamıyor. Koronavirüs nedeniyle öğrencilerimizi başka bir yere de gönderemiyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürmede sorunlar yaşıyor. Yetkililere de bildirdik. Bu köyde 200, mezralar ve çevre köylerle beraber bölgede 1000'e yakın nüfusumuz var. Sadece bizim köyde 50 öğrenci var" dedi.

'ÇOCUKLARIM DERSLERİNDEN GERİ KALDILAR'

Öğrenci velisi Ahmet Canan , çocuklarının EBA'ya giriş yapamadıkları için derslerinden geri kaldıklarını belirterek, "Çocuklarım ilçe merkezinde eğitim görüyorlardı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilince ben de çocuklarımı köye getirdim. Fakat çocuklarım internet üzerinden EBA sistemine giriş yapamıyorlar. Dolayısıyla derslerinden geri kaldılar. 25 gündür bu sorun var. Tek istediğimiz bu sıkıntının giderilmesidir" diye konuştu.

'İNTERNET OLMADIĞI İÇİN SINAVLARA GİREMİYORUM'

Üniversite öğrencisi Mehmet Hamarat ise internet olmadığı için üniversitedeki sınavlarına giremediğini ifade ederek, " Fırat Üniversitesi'nde öğrenciyim. Sınavlarım internet üzerinden başladı. İnternet olmadığı için sınavlara giremiyorum. Bu yüzden bir sıkıntı yaşıyorum. 4 kardeşim var, birisi TYT'ye hazırlanıyor. Diğeri LGS'ye hazırlanıyor. Onlar da çok mağdur durumda. TYT'ye hazırlanan kardeşim gittiği özel kursta internet üzerinden yapılan sanal sınıf ve deneme sınavlarına giremiyor. Diğer kardeşim de EBA sitesine giremiyor" dedi.