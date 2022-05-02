Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti - Son Dakika
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Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti

02.05.2022 20:21

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte 1995 yılından beri kullanımda olan Internet Explorer'ın yavaş olması sebebiyle 15 Haziran'dan itibaren kapatılacağını açıkladı. Kapatılan uygulamanın yerini ise Microsoft Edge dolduracak.

Yaklaşık 27 yıldır kullanılan ve kullanıcılar tarafından yavaş olduğu gerekçesi ile eleştirilen web tarayıcısı Internet Explorer'ın fişi çekiliyor.

15 HAZİRAN 2022'DE KAPATILACAK

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer'ın 15 Haziran 2022'de kapatılacağın hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.

Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

YERİNİ MİCROSOFT EDGE'YE BIRAKACAK

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft'un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge'e bırakacak. "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

KAPATILMA SEBEBİ: YAVAŞ OLMASI

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.

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Microsoft, Haziran, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti - Son Dakika


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