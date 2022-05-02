Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti - Son Dakika

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Yaklaşık 27 yıldır kullanılan ve kullanıcılar tarafından yavaş olduğu gerekçesi ile eleştirilen web tarayıcısı Internet Explorer'ın fişi çekiliyor.

15 HAZİRAN 2022'DE KAPATILACAK

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer'ın 15 Haziran 2022'de kapatılacağın hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.

YERİNİ MİCROSOFT EDGE'YE BIRAKACAK

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft'un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge'e bırakacak. "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

KAPATILMA SEBEBİ: YAVAŞ OLMASI

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.