İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Akbilek'ten destek çağrısı - Son Dakika

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Akbilek'ten destek çağrısı

06.11.2020 13:45
İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Akbilek'ten destek çağrısı, System.String[]

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak, sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak, sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Cemiyet Başkanı Akbilek, yerel medyanın, yerel düzeyde demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek, sökterön desteklenmesi için çağrıda bulundu. Başkan Akbilek, "Yerel medya, halkın gören gözü, işiten kulağıdır. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimleri kendi ilindeki ya da ilçesindeki vatandaşlara aktarır. Bir nevi yöre halkının ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal özelliklerini yansıtan bir aynadır. Yerel medya bulunduğu illerin, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Her geçen gün zor durumda ve zor şartlar altında yayın hayatlarını sürdüren yerel medyayı desteklemek çok zor bir iş değil. Başta ekonomik zorluklar, nitelikli personel temini ve teknoloji sorunları olmak üzere pek çok sorunla uğraşan yerel medya özellikle kentteki sivil toplum kuruluşlarının gazetelere abone olarak okur sayısını artırmaya ve reklam desteği ile sektörün ayakta kalmasına yardımcı olabilir. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar ve pandemi nedeniyle yerel medya güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmadığından ne yazık ki işlevini tam anlamıyla yerine getiremiyor. Ekonomik yetersizlikler yüzünden yerel basın kuruluşları yeni teknolojilere ya hiç ulaşamıyor ya da sınırlı bir şekilde ulaşıyor. Teknoloji kullanımı, basın sektörü açısından önemli bir faktördür. Zamana karşı savaşan basın işletmeleri, en yeni teknolojileri kullanmak zorundadır" dedi. Yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Başkan Akbilek, "Anadolu'da bulunan yerel medya şirketleri (en az 5 işçi çalıştıranlar) KOBİ kapsamında kredi garanti fonundan veya KOSGEB'den kredilendirilmelidir. Resmi kurumlara olan ödemeler (SGK ve maliye) en az 1 yıl süreyle ertelenmelidir. Reklam ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranı ile ilanlardan alınan basın ilan kurumu payı yüzde 10'a düşürülmelidir. Yerel radyo ve televizyon kuruluşlarından telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin de bir süre alınmamalıdır. TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süre ertelenmesi ve dövizle değil TL üzerinden indirimli olarak ödeme imkanı sağlanmalıdır. Kamu spotları yayınları ücretlendirilmek suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK ile mahsuplaşmanın sağlanmalıdır. Medya sektörünün sahip ve emekçileri aynı geminin içindedir. Polis ve sağlık görevlileri gibi hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları da ücretlerini sağlıklı olarak alamamaktadırlar. Çalışanların tamamına ve işsiz kalanlara, tüm medya çalışanlarına devlet bankalarından veya fonlardan bir yıllık maaşlarının yarısı kadar isteğe bağlı olarak 1 yıl geri ödemesiz, 5 yıl ödemeli uygun şartlarda kredi desteği sağlanmalıdır. Toplumu yakından ilgilendiren belediye meclis ve encümen kararları ile il genel meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalıdır. Kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari yüzde 30'u yerel medyaya ayrılmalıdır. Yerel medyanın dijital dönüşümünde kullanılmak üzere teknolojik altyapı için düşük faizli kredi imkanı sağlanmalıdır. Gazete basımında kullanılan kağıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmesi önlenmeli ve gümrük vergileri tamamen sıfırlanmalıdır. Bilindiği gibi yerel medyanın büyük bir kısmı imkansızlıklar içinde fedakarca hizmet vermektedir. Yerel medyamıza hak ettiği değeri ve itibarı verme zamanı gelmiştir. Gerekli desteği verdiğimiz takdir de, basın emekçileri de işlerine güvenle devam edecektir. Basın yayın kuruluşlarına verilecek olan bu destekler ile yerel medyada oluşacak işsizlik sorununun da önüne geçmiş olacağız. Yerel medyamızı desteklediğimiz müddetçe bölgeyle yakınlaşabilir, bölgenin ve halkın sorunlarına çözüm olabiliriz. Yerel medya ve basın demokrasinin temeli, halkın sesi ve bilgi kaynağıdır. Bu nedenle yerel medyamıza sahip çıkmalı ve desteklemeliyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Akbilek'ten destek çağrısı

İnternet, Adıyaman, yerel, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Akbilek'ten destek çağrısı - Son Dakika


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