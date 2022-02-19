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İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

19.02.2022 16:21

İZMİT'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, gazete binasının önünde silahlı saldırıya uğradı.

İZMİT'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, gazete binasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, tedavi altına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisin önüne gelen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını çıkaran kişi, Güngör Arslan'ın üzerine ardı ardına ateş açtı. Yaralanan Güngör Arslan yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından yaralanan Arslan'ı, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Güngör Arslan ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNTERNET HABER SİTESİNİN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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