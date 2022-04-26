İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika
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İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü

26.04.2022 15:41
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde internet hattı çekmek için iki katlı binanın çatısına çıkan firma çalışanı, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde internet hattı çekmek için iki katlı binanın çatısına çıkan firma çalışanı, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet firmasında çalışan Ali Osman Ü. (28), binanın çatı katına hat çektiği esnada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar yaralının imdadına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BİRİSİ İNLİYORDU"

Dükkanda çalıştıkları sırada bağırma seslerini duyduklarını belirten Hüseyin Eriş, "Birisi inliyordu. Düşmüş olduğunu tahmin ettik. Binanın çatısına çıktık. Baktığımız yerde arkadaşı düşmüş bir şekilde bulduk. Tahmin ettiğimiz kadarıyla omuzu kırık. Çatıya internet hattı çekmek için çıkmış. Yan pasajda çalıştığı iş yerinden arkadaşları da hemen yetişti. Arkadaşın düşmenin etkisiyle kırılan saatini ve gözlüğünü de yerde buldum. İnşallah iyileştiğinde kendisine tamir edilmiş bir şekilde vermeyi istiyorum. Allah acil şifalar versin" dedi.

(Esra Angün - İHA)

İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika


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