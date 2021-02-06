İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti - Son Dakika

İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti

06.02.2021 16:55
İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti, System.String[]

İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti Güvenlik kamerası bulunmasına rağmen çalınan kablolar mahalleliyi çileden çıkardı Durumdan mağdur olduklarını belirten site yöneticisi Uğur Fındık: "Burada kameralarda var onlara rağmen gelip bu şekilde alıyorlar nasıl cesaret...

İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti

Güvenlik kamerası bulunmasına rağmen çalınan kablolar mahalleliyi çileden çıkardı

Durumdan mağdur olduklarını belirten site yöneticisi Uğur Fındık:

"Burada kameralarda var onlara rağmen gelip bu şekilde alıyorlar nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 yönlü güvenlik kamerası bulunmasına rağmen daha önce 5 kez çalınan internet erişimini sağlayan kabloların 6'ıncı kez çalınması mahalleliyi çileden çıkardı. Yaklaşık 317 hanelik sitede yöneticilik yapan Uğur Fındık, "Güvenlik kamerasının altındaki fiber kutusundaki kablolar defalarca çalındı. Yetkililerden kesin çözüm bekliyoruz" dedi.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sahil Caddesi üzerinde fiber kutusu içerisindeki telefon ve internet kabloları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. 2 yönlü güvenlik kamerası bulunmasına rağmen daha önce 5 kez çalınan internet erişimini sağlayan kabloların 6'ıncı kez çalınması mahalleliyi çileden çıkardı. İnternet ve telefon hatları kesilen site sakinleri, yetkililere haber verdi. 317 hanelik sitede yaşayan öğrenciler, internet erişimi sağlanamadığı için uzaktan eğitim alamazken, aynı mahallede kabloların daha önce 5 kez çalındığı öğrenildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise aynı noktadaki hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını istedi.

Arabalarla kutuya vuruyorlar

Hırsızlığın yaşandığı sırada gece sesi duyduğunu belirten site sakini İsmail Ölmez, "Üzerine beton dökülmüş alandan geçerek üzerinde fren yapıyorlar. Buraya asfalt dökülmesi ve kaynak yapılmasın gerekiyor. Bu rahatlıkla kırabiliyorlar çünkü gece 03.00 gibi sesi duyuyorsunuz, ancak nereden geldiğini bilemiyorsunuz. O an ses çatıdan geliyor sanıyorum. Meğer ses buradan geliyormuş. Arabalarla kutuya vuruyorlar iki üç sefer, lastik izleri var. Buraya çarptıktan sonra kabloları koparıp gidiyorlar" dedi.

Kameralarda var onlara rağmen gelip bu şekilde alıyorlar

Yer altından geçen telefon kablolarının bulunduğu ana hat kapağını kırarak kabloları kesip çektiklerini belirten Site Yöneticisi Uğur Fındık, "Burada kameralarda var onlara rağmen gelip bu şekilde alıyorlar nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum. Burada tek isteğimiz bekçi, gece bekçilerinin veya polislerin burada devriye atmasını istiyoruz. Biz gerçekten mağduruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Belirli bölgelerde yapıyorlar bu işi. Yoldaki yeri gece kırıp açıyorlar diğer bölgeden de sanırım kabloları tamamen çekip alıyorlar" diye konuştu.

İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti
İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti

İnternet, Sakarya, Fındık, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternet kabloları 6'ncı kez çalınan mahalleli isyan etti - Son Dakika


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