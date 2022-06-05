İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

05.06.2022 15:07
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

ADANA'da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı.

ADANA'da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, bir iletişim firmasına ait internet kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı. Hırsızların seslerine uyanan bir kişi, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Otomobiline binen mahalleli, şüphelilerin peşinden gitti. Şüpheliler çaldıkları kabloyu yere bırakarak, motosikletle kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement