İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti - Son Dakika

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti

08.12.2020 11:32
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti, System.String[]

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur ettiMERSİN'in Erdemli ilçesindeki 3 mahallenin bakır internet kabloları bir ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki 3 mahallenin bakır internet kabloları bir ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) derslerini takip ederek sınavlara hazırlanan 600 öğrenci, internet olmadığı için mağdur oldu. Mahalleliler, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.İlçeye bağlı Kargıcak, Fatih ve Adnan Menderes Mahalleleri'nde yerin altından geçen bakır kabloların yaklaşık bir ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması sonucu internet erişimi kesildi. Erişimin kesilmesi sonucu toplam bin 200 hanenin bulunduğu mahallelerde EBA üzerinden sınavlara hazırlanan 600 öğrenci, derslerini takip edemediği için mağdur oldu.Kargıcak Mahalle Muhtarı Durmuş Kara, hırsızlık olayına tepki gösterdi. Kara, Rögar kapağını sökerek kabloları çalan hırsızlar yüzünden mahallemizde uzaktan eğitim gören ve sınava hazırlanan yüzlerce öğrenci mağdur duruma düştü. Derslerine çalışamayan öğrencilerimiz çok mağdur durumda. Hırsızlar sadece kabloları çalmakla kalmayıp, öğrencilerimizin geleceğin de çaldı. Kaymakamımıza durumu bildirdik. İnşallah en kısa sürede yeniden internetimiz mahallemize bağlanır. Yetkililerden yardım bekliyoruz dedi.'GELECEĞİMİZİ ÇALDILAR'Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan 9'uncü sınıf öğrencisi Hümeyra Culu ise derslerini takip edemediğini söyleyerek, Bizler uzaktan eğitim gören kişileriz. Bu hırsızlarda hiç mi vicdan yok Sadece kabloları çalmakla kalmayıp geleceğimizi de çaldılar ifadelerini kullandı.6'ncı sınıf öğrencisi Raziye Kara ise Biz öğrencileriz. Eğitim almaya çalışıyoruz. Zaten pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim alıyoruz şimdi hırsızlar onu da elimizden aldı. İnternetimizin biran önce yeniden bağlanmasını istiyoruz diye konuştu.'EĞİTİM HAKKINI DA ÇALMIŞ OLUYORLAR'İnternet bağlantısı kesilen bir diğer mahalle olan Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağtepe ise şunları söylediYaklaşık bir aydır mahallemizin öğrencileri internete giremiyor ve derslerini takip edemiyor. Yazık değil mi bu çocuklara Mahallemizde birçok öğrenci sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin geleceğini çalan bu hırsızlar, yasal olarak çocukların hakkı olan eğitim haklarını da çalmış oluyorlar. Yetkililerden bir an önce bu duruma çözüm bulmalarını istiyoruz diye konuştu.VELİLER SIKINTIDAÖğrenci velilerinden İklime Uğraş da dört çocuğundan birinin Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlandığına değinerek, İnternete girmesi için yakın akrabalara gönderiyorum ama daha ne kadar gönderebilirim Zaten uzaktan eğitimle öğrenciler büyük sıkıntı yaşıyor bir de internet sorunu bizleri büyük sıkıntıya soktu. Yetkililerden yardım bekliyoruz ifadesini kullandı.KAMYONCU KOOPERATİFİ DE MAĞDUR

Kargıcak Mahallesi'nden geçen internet ağından yararlanan Erdemli Kamyoncular Kooperatifi de internet olmadığı için işlem yapamıyor. Kooperatif Başkanı Mehmet Doğruöz, İşlem yapamadığımız için kamyonlarımız ihracat mallarını taşıyamıyor. Bizler de bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz dedi.


İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti

İnternet, Kargıcak, Erdemli, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti - Son Dakika


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