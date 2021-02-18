İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı

18.02.2021 13:22

İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı Kablo hırsızlığının yanında motosiklet hırsızlığı yaptıkları ve 11 olayın failleri olduğu tespit edilen 3 zanlı önce mahkemece denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı, sonra savcılığın itirazıyla...

İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı

Kablo hırsızlığının yanında motosiklet hırsızlığı yaptıkları ve 11 olayın failleri olduğu tespit edilen 3 zanlı önce mahkemece denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı, sonra savcılığın itirazıyla zanlılardan 2'si tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde korona tedbirleri nedeniyle eğitimlerine online devam eden çocukların, internet altyapısına dadanan hırsızlara "Harçlığımızı verilim, kabloları kesmeyin" diyerek çağrıda bulunduğu olayda, yakalanan hırsızlık zanlılarından 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yılın Kasım ayında 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki internet kablosu çalındı. İlgili firma tarafından defalarca yenilenen kablo her defasında hırsızların hedefi olmaya devam etti. Mahallelerde bulunan çocuklar internet olmadığı için EBA üzerinden verilen canlı derslere katılamadıklarını, ödevlerini takip edemediklerini belirterek hırsızlara sitem etmişti.

Polisin kablo hırsızlarına yönelik çalışması ise sonuç verdi. Sahte plakalı bir kamyonetin izini süren polis, olayla ilgili 3 zanlıyı tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların 11 olayın failleri olduğu ve ilçe merkezi ile köylerde motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri de belirlendi. Zanlıların, çaldıkları kabloları ise bir köy evinde yakarak kablolardaki bakır kısımları ayırıp, hurdaya satarak kazanç elde ettikleri de ortaya çıkarıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece önce denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra savcılığın itirazıyla yeniden yakalanan zanlılardan O.A. ile M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Size harçlığımızı verelim, yeter ki kabloyu kesmeyin"

O dönem öğrencilerin yaşadığı mağduriyete tercüman olan 9 yaşındaki Emine Reyyan Uysal, "Kabloları sürekli çalıyorlar, dersten geri kaldık, EBA'ya giremiyoruz. Herkesin geleceği var burada. Bir sürü çocuk derse giremiyor. 3-5 kuruş için interneti çalıyorlar. Onların da çocukları yok mu, onların da çocukları canlı derse girmiyor mu. Yeter ki interneti çalmayın ben size istediğiniz kadar para vereyim. Size harçlığımızı verelim, yeter ki kabloyu kesmeyin. Biz artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz" diyerek kablolara dadanan hırsızlara tepki göstermişti.

İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı
İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı
İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı
İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı
İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık, Hisarcık, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı - Son Dakika


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