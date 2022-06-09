İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı

09.06.2022 09:51

İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı Adana'da vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı Adana'da internet kablosu çalarken vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı.

İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Adana'da vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da internet kablosu çalarken vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Haziran günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, iki elektrik direği arasındaki bir iletişim firmasına ait internet ve telefon kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı. Hırsızların seslerine uyanan bir mahalleli, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Sokaktan geçen motosikletli bir kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Mahalleli, şüpheliyi yakalamak için hamle yaptığı sırada kaldırıma çarparak motosikletinden düştü. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kabloyu kesip 150 haneyi internetsiz bırakan şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Esat Y. ile bir arkadaşı olduğunu tespit etti. Başak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, Esat Y.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaçış güzergahında araştırma yapan polis, çalınan 140 metre uzunluğundaki kabloyu da yol kenarındaki boş bir arsada buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esat Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esat Y.'nin suç ortağını ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı
İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı
İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı
İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı
İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı

YORUMLAR
500
İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: İnternet kablosu çalan zanlılar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement