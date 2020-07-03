İnternet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecileri zorda - Son Dakika

İnternet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecileri zorda

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kovid-19 tedbirlerinin alınarak açılan internet kafeler ve elektronik oyun salonu işletmecileri, uzun süre kapalı kalmalarının yanı sıra artan malzeme fiyatları sebebi ile büyük mali sıkıntılar yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kovid-19 tedbirlerinin alınarak açılan internet kafeler ve elektronik oyun salonu işletmecileri, uzun süre kapalı kalmalarının yanı sıra artan malzeme fiyatları sebebi ile büyük mali sıkıntılar yaşıyor.

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Günümüzde popülerliği artan ve yedinden yetmişe tutkunu oldukça fazla olan konsol oyunlarının salonları pandemi sürecinden nasibini aldı. Birçok insanın hoş zaman geçirmek için tercih ettikleri oyun salonlarının sahipleri, kapalı kaldıkları süre zarfında biriken kiralarını zar zor ödeyip ve bu zararı kapatmanın hesaplarını yaparken son gelen zamlar durumu onlar için iyice zorlaştırdı. Devletin getirdiği yüzde 50 ek gümrük vergisiyle fiyatları önemli ölçekte artan konsollar ve oyunlar, salon sahiplerini düşündürüyor.


Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde beş yıldır oyun salonu işleten Sedat Serdar Abacıoğlu, bu durumdan etkilenen işletme sahiplerinden sadece biri. Abacıoğlu; "Beş yıldır bu meslekten geçimimi sağlıyorum ve ilk defa böyle bir durumla karı karşıya kaldık, şaşkınız. Bir yandan kapalı kaldığımız süre içinde biriken giderlerimiz olsun, hem dezenfektan ve önlem aparatlarımız için olan giderler olsun oldukça bizi zorlarken bir de bu son vergi zammı bizi oldukça zorlayacak. Bu dönem de sürekli cepten gitti, bu açığımızı da ancak bir yılda kapatabilir ve bir yıl sonunda kara geçebiliriz diye düşünüyorum. İşlerin eskiye dönmesi zaman alacaktır. Bunun birçok nedeni var; bunların en önemli ve haklı olanı ise ailelerin virüsten dolayı çocuklarını evde tutma çabasıdır" dedi.


Saatlik fiyatlarda değişiklik yok, önlemler sıkı olacak


Virüs tedbirleri kapsamında mekanındaki önlemleri anlatan Abacıoğlu; "Maskesiz kesinlikle kimse içeriye adımını atamayacak ve bu konuda esneme yapılamayacak bir konu. Bunun yanı da müşterilerimize gerekli olduğunda bi zde maske tedarik edeceğiz, el dezenfektanı girişte dağıtılacağımız gibi her masada da olacak. Oyun kollarımız ve diğer cihazlar temas edilmiş/edilmemiş ayırmaksızın temizlenecek. Kimyasal önlemler yanında fiziksel bariyerler de önlemimizi alacağız" dedi.


Öte yandan bunca masrafın saatlik ücrete yansımayacağını dile getiren işletme sahibi Abacıoğyu, müşterilerine gönül rahatlığı ile sahibi olduğu oyun salonuna gelebileceklerini sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecileri zorda - Son Dakika

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