Son Dakika Haberleri: İnternet Kafede Cep Telefonu Hırsızlığı

İnternet Kafede Cep Telefonu Hırsızlığı

1 saat önce

Avcılar'da, bir internet kafede masada unutulan cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

İnternet Kafede Cep Telefonu Hırsızlığı, System.String[]
Avcılar'da, bir internet kafede masada unutulan cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak tarihinde bir internet kafede masada unutulan cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kafenin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Cep telefonun bir kişi tarafından çalındığını tespit eden polis, B.K. (26) adlı şüphelinin eşkalini belirledi. Olaydan bir gün sonra Ahmet Kaya Caddesi üzerinde telefonu çaldığı ileri sürülen, telefonla birlikte yakalanan K., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı internet kafenin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde şüpheli, girdiği internet kafede bir süre ilerleyerek masada gördüğü cep telefonuna doğru yaklaşıyor. Şüpheli, masada unutulan cep telefonunu alıp çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

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