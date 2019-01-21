İnternet Kafedeki Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
35 dakika önce
AVCILAR'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
AVCILAR'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Ahmet Kaya Caddesi'nde bir internet kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, internet kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Cep telefonunu hırsızlığını 26 yaşındaki B.K.'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.K.'nın yapılan üst aramasında olayda çalınan cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:40 Kaynak: DHA
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