Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar - Son Dakika
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Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar

15.03.2022 10:57

Son dakika haber: İnternet kafedeki hırsızlık kamerada.

İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar

İSTANBUL Küçükçekmece'de, iki çocuk oyun oynamaya geldikleri internet kafedeki klavye ve fareyi çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Mart Cumartesi günü Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 çocuk, sabah internet kafeye oyun oynamaya geldi. İki şüpheli önce oyun oynadı. Bir süre sonra şahıslardan biri klavyeyi çıkararak montunun içine koyup, kafeden uzaklaştı. Daha sonra diğer şüpheli de bilgisayara katılı fareyi çıkardı. Çocuk hırsız fareyi cebine koyduktan sonra kaçarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anını anlatan kafenin sahibi Mesut Aktaş, "Cumartesi günü açtıktan sonra çocuk yaşlarında iki kişi geldi. Bilgisayarı açtım, alt kata indiler. Ben de o sırada temizlik yapıyordum. 15 dakika sonra çocuklardan biri, 'annem çağıyor' deyip uzaklaştı. Montunun içi şişikti ama çok dikkat etmedim. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar
Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar
Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar
Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İnternet kafedeki hırsızlık kamerada... Önce oyun oynadılar sonra klavye ve fareyi çaldılar - Son Dakika


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