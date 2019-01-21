İnternet Kafeden Cep Telefonu Çalan Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Avcılar'da bir internet kafeden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Avcılar
'da bir internet kafeden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri, 17 Ocak'ta bir internet kafeden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis
, şüpheli B.K'yi (26) 18 Ocak'ta Ahmet Kaya
Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında çalıntı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin internet kafedeki cep telefonunu alma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: AA
Liselilerin Kavgası Kamerada.
Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü
Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü