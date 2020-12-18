DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü

18.12.2020 10:57

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uzaktan eğitime erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için kiralanan internet kafeler, EBA destek merkezine dönüştürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uzaktan eğitime erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için kiralanan internet kafeler, EBA destek merkezine dönüştürüldü.

Bismil Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla internete erişimi imkanı bulunmayan öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimi daha etkin ve verimli geçirmeleri ve pandemi sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sıkıntı yaşayan esnafa destek olunması amacıyla kiralanan iki internet kafe, EBA destek merkezi olarak hizmet veriyor.

Hijyen, maske ve sosyal mesafe tedbirleri kapsamında görevlendirilen öğretmenler gözetiminde aynı anda 80 öğrenci bu merkezlerden faydalanabiliyor.

Talep doğrultusunda bu tür merkezlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Anıl Gök, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatları doğrultusunda ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla evinde internet olmayan öğrenciler için proje geliştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında ilçede faaliyet yürüten iki internet kafenin kiralandığını belirten Gök, böylelikle bu süreçte sıkıntı çeken esnafa da katkı sunduklarını dile getirdi.

"Fırsat eşitliğine inanıyoruz. Herkesin evinde internet olmayabilir ama belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu noktada herkese dokunmak istiyoruz. Bu eşitliği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Gök, talebe göre merkez sayısını arttıracaklarını bildirdi.

Daha çok öğrenci ve esnafa ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Gök, ilk etapta 2 internet kafeyi EBA destek merkezine çevirdiklerini anlattı.

Gök, "Merkezde 2 öğretmen, temizlik personeli ve güvenliğimiz hizmet veriyor. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Öğrencilerin sokağa çıkabilecekleri zaman diliminde bu yerleri kullanıyoruz." diye konuştu.

Velilerden olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Gök, velilerin çocuklarını öğretmenlerin denetiminde güzel ve hijyenik bir ortama emanet ettikleri için mutlu olduğunu aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven de kurdukları merkezler sayesinde kısa bir sürede EBA'ya erişim imkanı bulunmayan çok sayıda öğrenciye ulaşacaklarını belirtti.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile sorunlarını gidermeye devam edeceklerini belirten Gülseven, açtıkları merkezlere gidiş ve gelişlerde sıkıntı yaşayan öğrencilerin olması durumunda ulaşım noktasında da çözüm üreteceklerini dile getirdi.

Gülseven, "Amacımız çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortamda EBA erişimini sağlamak." dedi.

Bu merkezler dışında Z kütüphane, akıllı tahta ve bilişim sınıfı bulunan okullarda da bu imkanı öğrencilere sunduklarını aktaran Gülseven, ilçede 14 EBA destek merkezinin bulunduğunu, yeni açtıkları merkezlerle 220 öğrenciyi uzaktan eğitime dahil ettiklerini kaydetti.

Öğrenci ve veliler mutlu

Merkezden faydalanan 4. sınıf öğrencisi Sabriye Nur Yaşar da evlerinde internet bulunmadığını, uzaktan eğitim için annesinin telefonunu kullanmak zorunda kaldığını, bunun da yeterli olmadığını söyledi.

Merkezde erişim konusunda sıkıntının bulunmadığını anlatan Yaşar, "Öğretmenlerime, derslerime ulaşmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Sulün de evlerinde internet bağlantısı olmadığı için EBA'dan yararlanamadığını, ilk defa EBA'ya girdiği için mutlu olduğunu aktardı.

Velilerden Naime Önal, evde birden fazla çocuğunun bulunduğundan derslerin çakıştığını, bu nedenle çocuklarının uzaktan eğitimden yeterince faydalanamadığını dile getirdi.

Önal, "Böyle bir imkan tanıdıkları için Kaymakama ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne çok teşekkür ederim." diye konuştu.

DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü
DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü
DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü
DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü

Eğitim Bilişim Ağı, Hamza Türkmen, Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - İnternet kafeler, öğrenciler için EBA destek merkezine dönüştürüldü - Son Dakika


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