İnternet kafeler sosyal mesafe ve maske kuralıyla kapılarını açtı - Son Dakika

İnternet kafeler sosyal mesafe ve maske kuralıyla kapılarını açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart itibarıyla tedbir amaçlı olarak bazı işletmelerin geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart itibarıyla tedbir amaçlı olarak bazı işletmelerin geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Bu işletmelerden bir tanesi olan internet kafeler 1 Temmuz itibarıyla hizmete başladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından itibaren bazı işletmeler geçici olarak kapatılmıştı. Oyun salonları ve internet kafeler, koronavirüs normalleşme süreci kapsamında son olarak açılan işletmeler arasında yerini aldı. 1 Temmuz yani bugün itibariyle oyun salonları ve internet kafeler tedbirler çerçevesinde açıldı. İnternet kafelerin girişinde ateş ölçülürken, dezenfektan ve maske kullanımı dikkat edildiği görüldü. Ayrıca sosyal mesafeyi sağmak için masalar arasında birer boşluk bırakılırken, zemine ise müşterilerin durması gereken yerleri gösteren uyarıların yapıştırıldığı görüldü. İnternet kafe işleten Ali Rıza Çakmakçı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi.


"Masalar sosyal mesafeye uygun bir şekilde ayarlandı"


Esnaf Ali Rıza Çakmakçı, internet kafelerin açılışını şöyle değerlendirdi: "Uzun bir süredir açılmayı bekliyorduk. Bizim için zor bir süreç oldu, ama bunu da anlattık. Artık işimizin başındayız. Gerekli tedbirleri aldık. Maske ve dezenfektan gibi önlemlerimizi aldık. Müşteriler içeriye girdiği zaman ateşlerini ölçüyoruz ve dezenfektan veriyoruz. Giderlerimiz arttı ama fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık. Pandemiden önceki fiyatlarla devam ediyoruz. Müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Medya da görenler daha sonra bizi arıyorlar. Açıldığımızı duyunca da gelmeye başladılar. Zaten yarı kapasiteli çalışıyoruz. Masalar sosyal mesafeye uygun bir şekilde ayarlandı". - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnternet kafeler sosyal mesafe ve maske kuralıyla kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

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