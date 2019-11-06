Son Dakika Haberleri: İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi
Son Dakika Güncel İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi

İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.

İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında kurallara uymayan kafe ve oyun salonları hakkında işlemler yapıldı.


Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası Sergen Yalçın, Halis Özkahya'yı topa tuttu: Senin yaşın kaç?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]