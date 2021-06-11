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internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor - Son Dakika

internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor

11.06.2021 17:22

internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı bir zamanların popüler internet kafelerin yerini artık VR (Sanal Gerçeklik) kafelerin almaya başladığını söyledi Dr. Öğr.

internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı bir zamanların popüler internet kafelerin yerini artık VR (Sanal Gerçeklik) kafelerin almaya başladığını söyledi

SİVAS - Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı bir zamanların popüler internet kafelerin yerini artık VR (Sanal Gerçeklik) kafelerin almaya başladığını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi Dijital Medya ve Marka Yönetimi Ofisi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Sefer Darıcı özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan ve girişimcilerin yeni gözdesi haline gelen VR kafelerle ilgi açıklamalarda bulundu.

"Ekipman pahalılığı VR kafelere ilgiyi artırdı"

Dr. Darıcı, ekipmanların pahalı olması açılan VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırdığını ifade ederek, "İnternetin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bilgisayar ekipman ve internet ücretlerinin yüksek olması internet kafelerin yaygınlaşmasına neden olmuştu. Neredeyse her sokak başında bulunan internet kafeler popülerliğini kaybetti. Günümüzde VR deneyimi yaşamak isteyen kişiler için de durum aynıdır. Ekipmanların pahalı olması açılan VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu durum birçok girişimci için de yeni fırsatları beraberinde getirmektedir" dedi.

Hayal ile gerçek sanal ortamda buluşuyor

Sanal gerçeklik merkezlerinin aslında gelişim sürecinin daha eskiye dayandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Darıcı, "Sanal gerçeklik; hayal ile gerçeği birleştiren ve duyu organlarımız tarafından alınan duyumların sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten var olduğumuz algısını hissetmemize neden olan bir teknolojidir. Bu teknolojinin gerek yazılımsal ve gerekse fiziksel birçok faktörü bulunmaktadır. Kişi kendisini önceden tasarlanan ve gözleri tamamen kapatan hareket sensörlü gözlükler vasıtasıyla 360 derece bir görüntünün içerisinde bulur. Yüksek çözünürlük, yardımcı ekipman ve benzeri ile algılatılan farklı bir gerçekliktir. Kişi normalde bulunmadığı bir sanal ortamı deneyimleyebilir" diye konuştu.

"Getirisi ve riski yüksek bir sektör"

VR kafelerin girişimciler için yeni fırsatlar sunduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Darıcı, "Son zamanlarda özellikle birçok kişi veya kurum Vr Kafe açmak istiyor. Getirisi ve riski yüksek bir sektör. Yerine göre kurulan odalarda satılik oyun ücretleri 100 TL'ye kadar olabiliyor. Bizlerle de altyapısını öğrenmek için irtibata geçiyorlar. Ancak cihaz kurulumlarından tutun, uyumuna, alanın fiziki özelliklerinden tutun, oyun ekipmanlarına kadar birçok farklı unsuru göz önüne almak ve dikkatli olmak gerekiyor. Yatırım maliyet hesaplamalarının iyi yapılması gerekiyor. Ayrıca farklı sektörlerden bu teknolojiyi kullanmak isteyen ve hatta Mixed Reality (Karma Gerçeklik) uygulamalarını başlatmak isteyen kurumlar var. Bunlar inşaat firmaları, okullar ve devlet kurumları da olabiliyor. Burada da işletmelerin konsepti ve hedef kitleleri üzerinden sağlıklı bir analiz şart. Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik ortak yanları ve uygulamaları olsa da birbirinden farklı kavramlar. Ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar vermek kurumun olduğu kadar müşterinin beklenti ve istekleriyle de doğru orantılı olmalıdır. Bu teknolojiyle henüz başlamamış bir inşaat projesinde dairenin içerisinde veya sitede müşteriyi gezdirebileceğiniz gibi, sınıf, okul veya kampüs alanınızı öğrencinin odasına kadar taşıyabilirsiniz. Bir otelin katlarını gezdirebilir veya alışveriş merkezinde dolaştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor
internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor
internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor
internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sanal Gerçeklik, İnternet, Vr, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel internet kafelerin yerini VR kafeler alıyor - Son Dakika


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