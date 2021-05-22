İNTERNET KAFENİN ÖNÜNDEKİ OYUN MAKİNESİNDEN PARALARI ÇALDI - Son Dakika

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde bir kişi internet kafenin önündeki oyun makinesinin içerisinde bulunan madeni paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 03.00 sıralarında, Ferizli ilçesi Devlet Mahallesi'nde meydana geldi. Ufuk Karabıyık'a ait internet kafenin önüne gelen 1 kişi bir süre burada bekleyerek etrafı izledi. Etrafta kimsenin olmadığını gören kişi, dükkanın önündeki oyun makinesinin para bölümünü açarak içinde bulunan madeni paraları aldı. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ufuk Karabıyık'ın şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.