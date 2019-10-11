Son Dakika Haberleri: İnternet kesintisi, Irak ekonomisini 50 milyon dolar zarara uğrattı
Son Dakika Güncel İnternet kesintisi, Irak ekonomisini 50 milyon dolar zarara uğrattı

İnternet kesintisi, Irak ekonomisini 50 milyon dolar zarara uğrattı

1 saat önce

Irak'ta gösteriler nedeniyle yaşanan internet kesintisinin ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar zarar verdiği bildirildi.

İnternet kesintisi, Irak ekonomisini 50 milyon dolar zarara uğrattı, System.String[]

Irak'ta gösteriler nedeniyle yaşanan internet kesintisinin ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar zarar verdiği bildirildi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde patlak veren gösteriler nedeniyle hükümetin internete erişimi engellemesi ülke ekonomisini büyük zarara uğrattı.

Ülkedeki bankalar ve diğer iş çevrelerinin internet kesintisi yüzünden zarar ettiği, bunun da ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Irak hükümeti, 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süren Bağdat ve ülkenin güneyindeki gösteriler sırasında internete erişimi durdurmuştu. Ülkenin başta Bağdat olmak üzere bazı kentlerinde halihazırda internete erişim günün belirli saatleri içerisinde sağlanabiliyor.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:12 Kaynak: AA
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