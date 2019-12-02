Son Dakika Haberleri: İnternet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı
Son Dakika Güncel İnternet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı - Son Dakika

İnternet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı

6 saat önce

ran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülke genelinde benzin zammı gösterileri ile başlayan internet kesintisi nedeniyle GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

İnternet kesintisinin zararı 90 milyon dolar olarak açıklandı, System.String[]

ran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülke genelinde benzin zammı gösterileri ile başlayan internet kesintisi nedeniyle GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Cehromi, İran Milli Posta Şirketi Genel Müdürünün günlük gelirlerinin yüzde 40 azaldığını kendisine rapor ettiğini belirterek GSM operatörlerinin internet kesintisi nedeniyle 90 milyon dolar zarar gördüğünü söyledi. İran'da yaklaşık bir hafta süren internet kesintisi nedeniyle en çok zararı internet üzerinden ticaret yapan esnaf ve şirketlerin gördüğünü söyleyen Cehromi esnaf ve ticaret odaları ile yapacakları görüşmelerin ardından, bu alandaki zararı da toplu olarak açıklayacaklarını belirtti.

İran'da 15 Kasım tarihinde benzine yapılan zam sonrası başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış ve 16 Kasım'da internete erişim engellemişti.

(İHA)

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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