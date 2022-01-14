İnternet kısıtlamalarının Sahra Altı Afrika'ya maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar oldu - Son Dakika

İnternet kısıtlamaları, 2021'de Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaklaşık 2 milyar dolar kayba yol açtı.

Top10VPN internet sitesinin hazırladığı rapora göre, internet kesintilerinin ekonomilerde neden olduğu zararlara yer verildi.

Dünya genelinde kayıp yaşayan 21 ülkeden 11'i Afrika'dayken Nijerya başı çekti.

Uğranılan kayıp, Asya'da 3,42 milyar dolar, Sahra Altı Afrika'da 1,93 milyar dolar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 56,1 milyon dolar oldu.

Geçen yıl internet kesintileri Nijerya'da 1,5 milyar dolar, Etiyopya'da 164,5 milyon dolar, Sudan'da 157,4 milyon dolar ve Uganda'da 109,7 milyon dolar zarara neden oldu.

İnternet kısıtlamalarına yol açan sebeplerin başında askeri darbe, bilgi erişim kontrolü, siyasi baskı, çatışma, protesto, seçim ve sınavlar gösterildi.

En fazla yasaklanan sosyal medya platformunun Facebook ve Twitter olduğuna dikkat çekilen raporda, Sahra Altı Afrika'nın karşılaştığı zararın 2020'ye oranla 8 kat arttığına da vurgu yapıldı.