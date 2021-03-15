İnternet kullanıcılarının yüzde 85'i güvenlik sertifikasına bakıyor; talep arttı - Son Dakika

İnternet kullanıcılarının yüzde 85'i güvenlik sertifikasına bakıyor; talep arttı

15.03.2021 12:05
İnternet kullanıcılarının yüzde 85'i güvenlik sertifikasına bakıyor; talep arttı, System.String[]

Birçok ülkeye internet teknolojileri ihraç eden Atak Domain, SSL güvenlik sertifikaları üzerine bir araştırma yaptı.

Birçok ülkeye internet teknolojileri ihraç eden Atak Domain, SSL güvenlik sertifikaları üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre, dünya genelinde kullanıcıların yüzde 85'i SSL güvenlik sertifikası bulunmayan internet sitelerine güvenmiyor. SSL kullanımında yüzde 89'la dünyada 12'nci sırada yer alan Türkiye'de ise güvenlik sertifikalarına olan talep giderek artıyor.

Pandeminin de etkisiyle internet kullanımının hızla arttığı 2020 yılının ardından, dünya 2021'e yepyeni kullanıcı alışkanlıklarıyla girdi. Tüketicilerin dijitale olan ilgisi, internet sitesi sayılarını da e-ticaret faaliyetlerini de aynı oranda artırdı. Çoğalan alternatiflerle birlikte güvenlik, kullanıcıların internet sitesi tercihleri için açık ara önde bir kriter haline geldi.

70'ten fazla ülkeye alan adı ve internet teknolojileri ihraç eden Atak Domain'in yayınladığı verilere göre, kullanıcıların yüzde 85'i internet sitesindeki trafiği şifreleyerek veri korsanlığı girişimlerine engel olan SSL sertifikasının bulunmadığı sitelere güvenmiyor. 2014'ten bu yana Google tarafından arama algoritmalarında önceliklendirme kriteri olan SSL sertifikasına sahip olmayan siteler üzerinden yılda ortalama 48 bin kişisel veri çalınırken, dünya genelindeki ilk 10 bin internet sitesinin SSL kullanım oranının yüzde 78,93 olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'DE SSL TRAFİĞİ YÜZDE 90'A YAKLAŞTI

Atak Domain tarafından yayınlanan veriler arasında Türkiye'yle ilgili olanlar da dikkat çekiyor. Google raporlamasını temel alan çalışmada 2016 yılından günümüze Türk internet trafiğinde SSL ağırlığının 2 katına çıktığı, bu büyümeyle birlikte ülkemizdeki veri transferlerinin Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 89 oranında SSL şifrelemesiyle gerçekleştiği belirtiliyor. SSL güvenlik sertifikası kullanımı açısından dünyada 12'nci sırada yer alan Türkiye'de en çok tercih edilen SSL türünün ise alan adı doğrulamasıyla çalışan DV SSL olduğu, kamu kurumlarının ise yerli markaları tercih ettiği görülüyor.

GÜVENLİK BİLİNCİ OTURDU, SSL TALEBİ SON BİR YILDA 3 KATTAN FAZLA ARTTI

Yayınladıkları verilere yönelik değerlendirmede bulunan Atak Domain CEO'su Bahaddin Yazıcı, "Pandemi sürecinde değişen kullanıcı alışkanlıkları, 2025 sonrası için öngörülen dijitalleşme hedeflerine 2020 sonu itibarıyla ulaşılmasını sağladı. Böylece internet üzerinden hizmet veren her türlü yapıda aranan ilk kriter güvenlik oldu. Ülkemizde yürürlükte olan KVKK kapsamında SSL sertifikasına sahip olmayan hiçbir sitenin e-ticaret faaliyeti yürütmesine izin verilmediği halde, güvenlik bilinci ancak pandemi sürecinde oturdu. Atak Domain olarak son bir yılda SSL talebinde yüzde 340 artışla karşılaştık. 2021 yılında alt markamız domainnameapi.com üzerinden SSL bayilik programı başlatarak güvenli interneti herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.


İnternet kullanıcılarının yüzde 85'i güvenlik sertifikasına bakıyor; talep arttı

Türkiye, Pandemi, Google, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternet kullanıcılarının yüzde 85'i güvenlik sertifikasına bakıyor; talep arttı - Son Dakika


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