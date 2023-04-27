Ayrılmadan önce sevgilisiyle oturduğu bankı çaldı, belediye geri istedi

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'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı. Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim?' diye yazdı. Video sosyal medyada 400 binin üzerinde beğeni alırken , Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen?' yorumunu yazdı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN ESPRİLİ YANIT

Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşıp binlerce yorum aldı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.