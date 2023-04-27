Ayrılmadan önce sevgilisiyle oturduğu bankı çaldı, belediye geri istedi - Son Dakika
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Ayrılmadan önce sevgilisiyle oturduğu bankı çaldı, belediye geri istedi

27.04.2023 14:52

Eskişehir'de 'Muhammet' isimli internet kullanıcısı sokaktaki bankı alıp evine götürdü ve üzerine "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin" yazısıyla paylaştı. Odunpazarı Belediyesi ise bankı geri isterken, sosyal medyada gündem olan video kısa sürede 4 milyon kez izlendi.

'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı. Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim?' diye yazdı. Video sosyal medyada 400 binin üzerinde beğeni alırken , Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen?' yorumunu yazdı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN ESPRİLİ YANIT

Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşıp binlerce yorum aldı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

Sevdiği kızla son kez oturduğu bankı eve götürdü, sosyal medyada bankı gören belediye geri istedi
Sevdiği kızla son kez oturduğu bankı eve götürdü, sosyal medyada bankı gören belediye geri istedi
Sevdiği kızla son kez oturduğu bankı eve götürdü, sosyal medyada bankı gören belediye geri istedi
Ayrıldığı sevgilisiyle son kez oturduğu bankı çaldı, belediye geri istedi
Kaynak: DHA
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Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayrılmadan önce sevgilisiyle oturduğu bankı çaldı, belediye geri istedi - Son Dakika


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