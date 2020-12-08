İnternet kullanımına dikkat çekiliyor - Son Dakika

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından güvenli internet kullanımına ilişkin farkındalık programı gerçekleştiriliyor. İnternet ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekilerek şehir merkezinde bulunan duraklara afişler asıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için "Siberay" programı hayata geçirildi. Özellikle salgın sürecinde artan internet kullanımında Siberay ile toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında bilimsel temellere dayanan çalışmalarla da farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan duraklara afişler hazırladı. Kullanılan doküman ve malzemelerle teknoloji bağımlılığının belirtilerinin anlatıldığı, siber zorbalığın ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği, sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda çeşitli bilgiler veriliyor. - DÜZCE