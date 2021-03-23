İnternet ortamında Kovid-19 aşıları, sahte aşı pasaportları ve test sonuçlarının satıldığı tespit edildi - Son Dakika

İnternet ortamında Kovid-19 aşıları, sahte aşı pasaportları ve test sonuçlarının satıldığı tespit edildi

23.03.2021 14:13
İnternet ortamında Kovid-19 aşıları, sahte aşı pasaportları ve test sonuçlarının satıldığı tespit edildi, System.String[]

"Darknet" olarak bilinen internet ortamlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, sahte aşı pasaportları ve negatif test sonuçlarının satıldığı bildirildi.

"Darknet" olarak bilinen internet ortamlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, sahte aşı pasaportları ve negatif test sonuçlarının satıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik şirketi Check Point, ocak ayında, Kovid-19 aşılamalarına başlanmasının ardından "darknet" internet ortamlarında aşıyla alakalı reklam sayısının arttığını açıkladı.

Uzmanlar, söz konusu sanal mecralarda yıl başından bu yana 1200'den fazla Kovid-19 aşısı, sahte aşı pasaportu ya da sahte negatif test sonucu reklamı tespit etti.

Kovid-19 aşılarının bir doz fiyatlarının 500 ila 750 dolar arasında değiştiğini belirten uzmanlar, sahte aşı sertifikalarının ise yaklaşık 150 dolardan listelendiğini kaydetti.

Uzmanlar, söz konusu sitelerde, Oxford-AstraZeneca aşısının 500, Johnson & Johnson ve Sputnik aşısının 600, Sinopharm aşısının ise 750 dolardan satışa sunulduğuna dikkati çekti.

İsimlerini gizleyen satıcıların, çoğunlukla aşı çalışmalarıyla öne çıkan ülkelerden ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya'dan oldukları bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı hava yolları ve turizm firmalarının yolculardan aşı sertifikası talep ettiği biliniyor.

İngiltere'de tüm ziyaretçilere yönelik aşı pasaportu uygulaması getirilmesi gündeme gelirken, basına yansıyan haberlerde bu uygulamanın ülke içindeki bar, restoran ve stadyum gibi toplu alanlara girişlerde de kullanılabileceği iddiaları yer almıştı.

AB yetkilileri ise kişilerin salgına dair bilgilerini ve seyahat geçmişini içeren "Dijital Yeşil Kart" uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı.

"Darknet" olarak da bilinen sanal ortamlar, internetin yalnızca belirli tarayıcılar ve özel ayarlar yapılarak erişilen bir bölümü olarak biliniyor.

England, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnternet ortamında Kovid-19 aşıları, sahte aşı pasaportları ve test sonuçlarının satıldığı tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı         
14:27
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti         
13:22
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnternet ortamında Kovid-19 aşıları, sahte aşı pasaportları ve test sonuçlarının satıldığı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei