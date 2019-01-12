İnternet Ortamında Viral Olmuş En Aptalca Meydan Okumalar - Sen de Bunları Yaptın...

Çoğu insan meydan okumaktan ve güçlerini diğer kişilere göstermekten büyük zevk alır. Bu meydan okumalar veya güç gösterileri çok çılgınca olsa dahi insanlar bunları yapmaktan asla çekinmezler.

Çoğu insan meydan okumaktan ve güçlerini diğer kişilere göstermekten büyük zevk alır. Bu meydan okumalar veya güç gösterileri çok çılgınca olsa dahi insanlar bunları yapmaktan asla çekinmezler. İşte bugün de sizlere bu konuya çok iyi örnek olabilecek dünya genelinde yaygın 5 meydan okumadan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim.

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