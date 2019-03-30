Son Dakika Haberleri: İnternet Paketi Abonelerimizin Dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (Ysk) Kararı Uyarınca, Seçimlere...

İnternet Paketi Abonelerimizin Dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (Ysk) Kararı Uyarınca, Seçimlere...

20 dakika önce

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca, seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.

İnternet Paketi Abonelerimizin Dikkatine,Yüksek Seçim Kurulunun (Ysk) Kararı Uyarınca, Seçimlere..., System.String[]
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca, seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bundan sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıklar açılmaya başlandıktan itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı abonelerimize aktarılacaktır.

YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.

Saygılarımızla. Anadolu Ajansı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:09 Kaynak: AA

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