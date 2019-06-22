Son Dakika Haberleri: İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...
Son Dakika Güncel Haber

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...

45 dakika önce

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.

İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek..., System.String[]
İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı abonelerimize aktarılacaktır.
YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda, yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.
Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:02 Kaynak: AA
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Seçim yasakları başladı Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]