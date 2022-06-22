İnternet reklamı üzerinden kredi başvurusu yapınca hayatının şokunu yaşadı

İnternette gezinirken gördüğü, 'Uzun vadeli, anında kredi fırsatı' reklamına tıklayan şahıs dolandırıldı. Konu yargıya taşınırken dolandırılan şahıs, "Teminat ücreti, vergi borcu adı altında benden belirttikleri hesaba para yatırmamı istediler. İlk önce teminat ücreti adı altında 380 TL para yatırdım, daha sonra vergi borcu olduğunu söyleyerek 480 TL daha para istediler" dedi.

İnternette gezinen A.Ç., 'Uzun vadeli, anında kredi fırsatı' reklamını görünce hemen ilgili hesaba girerek bilgi almak istedi. V.K. isimli şahıs ile irtibata geçen şahıs, istenilen şartları yerine getirmesine rağmen beklediği para yatmayınca, dolandırıldığını anlayarak adliyenin yolunu tuttu.

"UZUN VADELİ ANINDA KREDİ FIRSATI REKLAMI GÖRDÜM"

"Dolandırıcılık" suçundan sanık V.K. hakkında görülen duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya sanık avukatı ve mağdur A.Ç. katılırken tutuksuz sanık V.K. katılmadı. Sanıktan şikayetçi olan A.Ç., "İnternette gezindiğim esnada uzun vadeli anında kredi fırsatı yazılı bir reklam gördüm. Bu reklamı yayınlayan hesap ile iletişime geçtim ve kredi çekmek istediğimi söyledim. Teminat ücreti, vergi borcu adı altında benden belirttikleri hesaba para yatırmamı istediler. İlk önce teminat ücreti adı altında 380 TL para yatırdım, daha sonra vergi borcu olduğunu söyleyerek 480 TL daha para istediler. Bu parayı da yatırdım. Bir süre sonra beni arayarak Bankadan adıma kredi çıktığını söylediler. Ancak hesabıma herhangi bir para yatmadı. Ben gönderdiğim parayı V.K.'den geri istedim ancak paramı geri vermedi. Sonrasında bu şahsa bir daha ulaşamadım. Zararım giderilmemiştir, şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı getirerek duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal - İHA)