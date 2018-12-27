Son Dakika Haberleri: İnternet Reklamlarına Vergi Uygulaması Başlıyor

İnternet Reklamlarına Vergi Uygulaması Başlıyor

1 saat önce

Yılbaşı itibariyle uygulamaya konulacak internet fenomenlerine vergi uygulamasını içeren kararla birlikte mobil pazarlama sektöründe rekabetin daha da gelişeceğine yönelik görüş bildirildi.

İnternet Reklamlarına Vergi Uygulaması Başlıyor, System.String[]
Yılbaşı itibariyle uygulamaya konulacak internet fenomenlerine vergi uygulamasını içeren kararla birlikte mobil pazarlama sektöründe rekabetin daha da gelişeceğine yönelik görüş bildirildi.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Google, Youtube, Facebook gibi yurt dışı platformlara ve İnternet Fenomeni olarak tabir edilen kişilere verilecek reklamlar ve aracılık hizmetleri, ödemeler üzerinden stopaj uygulamasıyla vergiye tabi olacak.

MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye, 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan, İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergi Kapsamına Alınması konulu 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı hakkında bilgi ve görüş aktardı.

1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan 'İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergi Kapsamına Alınması' konulu karar, mobil pazarlama ve reklamcılığı da yakından ilgilendiriyor.

Stopaj oranı yüzde 15

Karar uyarınca internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılacak ödemeler, ödeme yapılan kişinin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, belirlenmiş oranlarda stopaj vergisine tabi olacak.

Gerçek kişilere ve dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak ödemelere uygulanacak stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlenirken; Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlara yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacak.

"Rekabet daha da gelişecek"

Sektörel regülasyonların faydalı olduğunu ve mobil reklamcılığı ilgilendiren bu kararın da sektörün yararına olacağını düşündüklerini belirten MMA Türkiye & MENA Bölge Direktörü Melis Ertem, "Lokal yayıncılar ve platformlar datalarını daha efektif şekilde analiz edip kullanarak global platformlarla eş değer hedefleme imkanları sundukça rekabetin daha da gelişeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:34 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Türkiye, Ekonomi
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