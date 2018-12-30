Son Dakika Haberleri: İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

1 saat önce

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlaması bekleniyor.

İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek, System.String[]
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:05 

Ekonomi
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