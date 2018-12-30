İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek
1 saat önce
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlaması bekleniyor.
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:05
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