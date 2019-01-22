İnternet şirketleri AB veri düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanıyor
32 dakika önce
Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi internette ses ve görüntü yayını hizmeti sağlayan şirketlerin, kullanıcıları, kişisel verileri hakkında uygun şekilde bilgilendirmediği öne sürüldü.
Amazon
, Apple
, Google
, Netflix ve Spotify
gibi internette ses ve görüntü yayını hizmeti sağlayan şirketlerin, kullanıcıları, kişisel verileri hakkında uygun şekilde bilgilendirmediği öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:35
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