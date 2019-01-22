Son Dakika Haberleri: İnternet şirketleri AB veri düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanıyor

İnternet şirketleri AB veri düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanıyor

32 dakika önce

Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi internette ses ve görüntü yayını hizmeti sağlayan şirketlerin, kullanıcıları, kişisel verileri hakkında uygun şekilde bilgilendirmediği öne sürüldü.

İnternet şirketleri AB veri düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanıyor, System.String[]
Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi internette ses ve görüntü yayını hizmeti sağlayan şirketlerin, kullanıcıları, kişisel verileri hakkında uygun şekilde bilgilendirmediği öne sürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:35 

Ekonomi
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