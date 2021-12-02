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İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar

02.12.2021 21:31
İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar

Antalya'da internet siteleri üzerinden konteyner ilanı verip 51 kişiyi 256 bin 860 TL dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da internet siteleri üzerinden konteyner ilanı verip 51 kişiyi 256 bin 860 TL dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yan. Dol. Büro Amirliği görevlilerince "Hayali Konteyner" isimli projeli çalışma yapıldı. Olaya karışan şüphelilerin internet ortamında farklı internet sitelerinden satılık konteynır ilanı verip, kaparo bedeli veya konteyner ücretinin bedeli adı altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheli M.Ş.'nin organizasyonunda Y.H. ve M.G.'nin banka hesaplarına para havaleleri yapıldığı, şüpheli K.Y.'ye ait IP numarasının kullanıldığı tespit edilirken şüphelilerin projeli çalışma kapsamında Antalya il merkezinde 15, Korkuteli ilçesi, İstanbul, Konya ve Burdur illerinde 36 olmak üzere toplamda 51 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları, toplamda 256 bin 860 TL dolandırdıkları anlaşıldı. Olaya karışan 4 şüphelinin yakalanabilmesi için Antalya, İstanbul, Konya ile Korkuteli ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, şüpheli Y.H. tarafından hesabına para gönderildiği tespit edilen S.E.Z. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Antalya'da yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden elde edilen 7 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1adet bilgisayar, 1 adet çetele, çok sayıda banka hesap hareketlerine el konulurken Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli K.Y. ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Gözaltında bulunan şüpheliler Y.H. ve S.E.Z. isimli şahıslar mevcutlu olarak çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Adli Kontrol Şartı ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile serbest bırakılırken şüpheliler M.Ş. ve M.G. isimli şüpheliler tutuklandı. - ANTALYA

İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar
İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar

Türk Lirası, Cumhuriyet, Antalya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternet siteleri üzerinden 51 kişiyi 257 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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