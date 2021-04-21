İnternet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de internet sitesi üzerinden mutfak şefi satma bahanesiyle dolandırıcılık yaparak bir kişinin 250 TL'sini dolandıran sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık E.B. katılmazken, müşteki K.E mahkeme salonunda hazır bulundu.

Davaya katılma talebinin olduğunu söyleyen müşteki K.E., "Maddi olarak yıpranmasam da dolandırılmanın etkisiyle manevi olarak yıprandım. Sanık zararımı gidermedi. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık E.B. hakkında 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ