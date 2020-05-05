İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü ve bahis organize edenlere operasyon - Son Dakika

Konya'da bir internet istesi üzerinden köpek dövüşü ve bahis organize eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, kentte "trkangal.com" adlı internet istesi üzerinden köpek dövüşü organize edilerek bahis oynanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, jandarma ile yürüttükleri ortak çalışma sonucunda, internet sitesi üzerinden köpek dövüşü yaptıran, aralarında site yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişiye, toplam 47 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan internet sitesi yöneticileri A.Ç, V.O. ve M.A'nın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.