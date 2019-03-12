Son Dakika Haberleri: İnternet Sitesinden Tanıştığı Kadın Tarafından 16 Bin Euro Dolandırıldı

İnternet Sitesinden Tanıştığı Kadın Tarafından 16 Bin Euro Dolandırıldı

41 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü. (36), internet sitesinde tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

İnternet Sitesinden Tanıştığı Kadın Tarafından 16 Bin Euro Dolandırıldı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü. (36), internet sitesinde tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan işçi Berat Ü., iddiaya göre, arkadaşlık sitesinde adının 'Fatma' olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Berat Ü., bu kadınla evlilik kararı aldı ve  Türkiye'ye gelebilmesi için ilk olarak ocak ayında bir miktar para gönderdi. Ancak kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek Berat Ü.'nün yanına gelmedi. Berat Ü., konuştukları süre boyunca kadına farklı zamanlarda toplam 16 bin Euro para gönderdi. Berat Ü., sözünü tutmayıp kendisiyle görüşmeyen kadın hakkında dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:11 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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