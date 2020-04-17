İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim sınavlarının hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim sınavlarının hazırlıkları tamamlandı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı ortamlarda 1 milyonu aşkın öğrencinin gireceği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavları için hazırlıklarını büyük bir hızla tamamladı.

İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim sınavlarının hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı ortamlarda 1 milyonu aşkın öğrencinin gireceği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavları için hazırlıklarını büyük bir hızla tamamladı.

Korona virüs tehdidine karşı öğretimin aksamaması adına öğrenci odaklı bir eksende çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi, sınava girecek bireylerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bütün tedbirleri alarak düzenlemeler yaptı. Yerli ve milli yazılımlarla geliştirilen bir sistem üzerinden gerçekleşecek sınavlara dair önemli bilgiler paylaşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sınava girecek 1 milyonun üzerinde öğrenciye başarılar diledi.

ÖĞRENCİLER GÜVEN İÇERİSİNDE SINAVLARINA GİRECEK

18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek sınavların uygulanacağı sistem üzerinde anlaşılır ve gerekli bilgileri içeren bir ara yüz geliştirildiğini ifade eden Rektör Çomaklı, aşamalı olarak sınavların nasıl gerçekleşeceğini anlattı. İçerisinde bulunulan bu zorlu zamanlarda hiçbir öğretim faaliyetinin aksamaması için Anadolu Üniversitesi'nin köklü açık ve uzaktan eğitim tecrübesinin dijital ortamlara aktarıldığını belirten Prof. Dr. Çomaklı, öğrencileri riske atmadan, güvenli bir şekilde sınavların gerçekleştirileceği bilgisini iletti.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılacak olan sınavlara ilişkin düzenlediğimiz toplantılarda, bütün ihtimalleri değerlendirdik ve öğrencilerimizin öğrenim süreçlerinin aksamaması için Bahar Dönemi Ara Sınavlarının internet tabanlı ortamlarda yapılmasını kararlaştırdık. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı bu sınav için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerin bu zorlu süreçte sınavlarda bir araya gelmesi salgın riskini artıracağından, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yazılımlarla İnternet Tabanlı Sınav Sistemini geliştirdik. Bu sistem ile öğrenciler kolay ve anlaşılır bir arayüz eşliğinde sınavlarına girebilecek."

Türk eğitim tarihinde ilk olan bu sınavla yeni eğitsel paradigmanın en önemli testi gerçekleşecek

Açık ve uzaktan eğitimde yarım asıra ulaşan tecrübesini dijital ortamlara aktaran Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada öncü olacak bir adım attığını belirten Rektör Çomaklı, yeni eğitsel paradigmanın en önemli testinin gerçekleşeceğini ifade etti. Prof. Dr. Çomaklı, "Uzaktan öğretim, dünya genelinde gün geçtikçe daha işlevsel hale geliyor. Bu noktada Anadolu Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve yeniliğe açık vizyonu, alanında yaptığı çalışmalarla ortaya çıkıyor. Bu sınav, yeni eğitsel paradigmanın en önemli testi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

PİLOT UYGULAMALARLA YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR ORTADAN KALKTI

Çok geniş bir katılım oranına sahip Bahar Dönemi Ara Sınavları süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için pilot uygulamalar da yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğrenciler adına yaşanabilecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve sistemin sorunsuz çalışması için birçok pilot uygulama gerçekleştirdik. Ayrıca sınavlardan önce öğrencilerimize uyguladığımız Covid-19 farkındalık testi ile hem sistemimizi tanıttık hem de yaşanan pandemi ile ilgili önemli bilgileri öğrencilerimizle paylaştık" diye belirtti.

HİÇBİR ÖĞRENCİ MAĞDUR OLMAYACAK

20 günü kapsayan sınavlar süresince hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için bütün olanakların seferber edildiğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, "Başlayacağımız sınav sürecinde başta sağlık personellerimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevlerini icra eden kamu personellerimiz için de gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca gerekli teknolojiye ya da internet bağlantısına sahip olmayan öğrencilerimiz, salgın döneminde alınan bütün önlemlerin uygulandığı Açıköğretim bürolarında sınavlarına rahatlıkla girebilecekler. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

(İHA)

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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