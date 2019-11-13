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İNTERNET'TEN SİLAH SATANLARA OPERASYON: 8 GÖZALTI

6 saat önce

Ali ABLAY / İstanbul DHAİstanbul'da, sosyal medya siteleri üzerinden 8 bin ile 20 bin lira arasındaki fiyatlarla silah sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İNTERNET'TEN SİLAH SATANLARA OPERASYON: 8 GÖZALTI, System.String[]

Ali ABLAY/ İstanbul DHA

İstanbul'da, sosyal medya siteleri üzerinden 8 bin ile 20 bin lira arasındaki fiyatlarla silah sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yasadışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Organize ekipleri, şüphelilerin sosyal medya sitelerinde tabanca, tüfek ve otomatik silahlar için 8 bin ile 20 bin lira arasında fiyatlara ilanlar koyduklarını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda kimlik ve adreslerini belirledikleri 10 şüpheli için operasyon yaptı. Organize ekipleri şüphelilerin, ev ve işyeri adreslerine yaptığı baskında 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 3 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi. Yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alınırken, firari 2 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin internet sitesi üzerinden satışa sunduğu bir tüfeği denerken çekilmiş videosu ile silahların paylaşımlarının yapıldığı sayfalar da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerini evde yaptığı aramalar

-Ekiplerin silahları bulması

-Silahların internet sitelerinde bulunan görselleri

-Satışa sunulan bir silahın açık alanda denenmesi

-Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
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