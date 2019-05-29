Son Dakika Haberleri: İnternet üzerinde uyuşturucu tohumu ticaretine darbe
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İnternet üzerinde uyuşturucu tohumu ticaretine darbe

44 dakika önce

Tekirdağ'da internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

İnternet üzerinde uyuşturucu tohumu ticaretine darbe, System.String[]
Tekirdağ'da internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.T. isimli şahsın internet üzerinden oluşturduğu bir sayfa üzerinden uyuşturucu tohumu satışı yaptığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ortak düzenlenen operasyonda şahsın ev adresi belirlenerek evde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda şeffaf poşetler içerisinde, 710 gram kenevir tohumu, üzerinde esrar ve skunk resimlerinin bulunduğu kartlar, bilgisayar, flaş bellek, satış yapılan bilgilerin bulunduğu notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Ç.T. ile ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:55 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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