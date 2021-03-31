İnternet üzerinden 13 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kurduğu sahte araç kiralama internet sitesi ile yaklaşık 13 bin TL'lik dolandırıcılık yapan bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Söz konusu internet sitesini Hüseyin Y., (37) isimli şahsın yönettiğini belirleyen ekipler ardından şüphelinin peşine düştü. Şahsı İstanbul'da düzenlediği operasyon ile yakalayan polis ardından şüpheliyi Afyonkarahisar'a getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın internet sitesi üzerinden 12 bin 995 TL dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR